Triste: Dalila e Clarinha sofrem muito na reta final de 'Alma Gêmea'

Dalila (Fernanda Machado) e sua filha, a pequena Clarinha, vão correr perigo na reta final de "Alma Gêmea" (Globo).

O que vai acontecer

Cristina (Flávia Alessandra) e Ivan (Thiago Luciano) elaboram um plano maquiavélico contra Serena (Priscila Fantin). Os dois estudam sequestrar a mocinha.