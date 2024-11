Simony festeja compra de carro de R$ 200 mil: 'Trabalhei até doente'

Simony, 48, acaba de adquirir um novo automóvel, avaliado em R$ 200 mil.

O que aconteceu

Nas redes sociais, a cantora festejou a conquista e divulgou fotos do veículo de luxo. "Deus, obrigada por cada dia me dar forças para trabalhar e conquistar meus sonhos e dos meus filhos. Gratidão sempre. Estou, sim, muito feliz e emocionada. Até doente trabalhei", escreveu, na legenda do post no Instagram.

Em uma das imagens, a ex-Balão Mágico posa diante do carro, junto dos filhos Ryan, 23, e Anthony, 11. "Os meninos estão representando as meninas também. Amo vocês, meus quatro!", concluiu ela, que também é mãe de Pyetra, 18, e da atriz Aysha Benelli, 21.