Curada do câncer, Simony alonga os fios e renova visual: 'Poder de criar'

Simony, 48, renovou o visual para comemorar a cura do câncer intestinal contra o qual lutou por mais de um ano.

O que aconteceu

A cantora colocou um megahair, alisou os fios e mudou a cor do cabelo para um ruivo aloirado.

Satisfeita com o resultado, Simony compartilhou o resultado da mudança nas redes sociais e filosofou sobre o significado simbólico do ato de 'atualizar' as madeixas. "Quando uma mulher decide mudar o cabelo, não é apenas um corte ou uma nova cor: é um gesto que, muitas vezes, reflete uma transformação interna. O cabelo, para muitas mulheres, é uma expressão da identidade, um símbolo de feminilidade, força e personalidade. Mudar o visual é como virar uma página, como se estivesse dizendo ao mundo que algo novo começa ali", escreveu ela, na legenda da publicação.