Sexo oral, anal e 'não' para suruba: Ivete Sangalo expõe intimidades

Ivete Sangalo, 52, revelou detalhes de sua vida sexual, inclusive da intimidade com o marido, Daniel Cady, 39. As revelações foram feitas durante participação no Lady Night.

O que aconteceu

Sangalo afirmou que curte muito sexo oral, tanto fazer quanto receber, mas se Cady dormir no ato, ela dá um tapa. "Se ele dormir, dou uma tapa nele e falo: 'chupa essa porra direito'. Tenho um interesse, é algo que me dá prazer, então dormir jamais".

A cantora elogiou a performance do marido na cama. "Eu transo com um que vale por dois". Em relação à sua desenvoltura na transa, ela também se autoelogiou. "Às vezes eu até demoro para jogar, mas se eu pegar a bola...", declarou ela, que também disse "muito versátil [no sexo], então chamou para cantar, canto de qualquer jeito".