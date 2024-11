Sacha expõe planos de Flor com G4: 'Falou que votava em todo mundo'

Com a saída de Babi de A Fazenda (Record), Sacha entrou em uma conversa espinhosa com Flor e Juninho Bill sobre as atuais alianças do jogo

O que aconteceu

Ao voltar da roça, Sacha acusou os peões do grupão de terem perdido mais uma aliada. Juninho rebateu o ator dizendo que as perdas do seu grupo foram Babi e Zé Love, e que até então eram as ex-aliadas de Sacha que foram eliminadas. "Quem saiu até agora foi a galera que tava com você no seu grupo", diz Juninho e aponta que seu grupo é Sidney, Vanessa, Gilsão e Fernando.

O cantor aponta que Flor saiu de seu grupo: "Ela falou alto que não tá mais".