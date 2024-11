Influenciadora fitness, ex de surfista: quem é a namorada de Rodrygo Goes

Antes do jogador do Real Madrid, namorou o surfista Edson Júnior. O relacionamento chegou ao fim em 2023.

Ela se mudou para Madri em junho deste ano, quando o namoro com Rodrygo não passava de rumor. A primeira "confirmação" do namoro veio em setembro, no aniversário dela.

Recentemente, Bruna se envolveu numa polêmica com a mãe dos filhos de Rodrygo. Ela publicou um vídeo em que Rayan e Ravy, 2, apareciam sem roupa, o que revoltou Pamella Costa Souza. Após a confusão, Bruna editou o vídeo, sem os meninos aparecerem.

Críticas

Bruna compartilhou um treino para "secar a barriga" antes do verão e recebeu algumas críticas. Muitas pessoas lembraram do procedimento feito. "Lembrando que essa definição é da lipo HD", escreveu uma seguidora. "Não se comparem! Ela fez lipo, gente", disse mais uma. "Bru, só esqueceu de mencionar que além de muito treino e dieta, pra funcionar mesmo antes tem que lipar as gordurinhas que sobram", comentou outra.