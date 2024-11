Namorada de Rodrygo Goes é detonada por exibir treinos após ter feito lipo

Bruna Rotta, namorada de Rodrygo Goes, jogador do Real Madrid, foi criticada por compartilhar seus treinos após ter realizado uma lipoaspiração.

O que aconteceu

A influenciadora usa suas redes sociais para dar dicas para "secar a barriga" antes do verão. Seguidores, então, questionaram conteúdo da influenciadora e ela rebateu.

No vídeo publicado por Bruna, pessoas comentaram dizendo que ela tem lipo, aconselhando outras pessoas a não comparar o próprio corpo com o dela. "Lembrando que essa definição é da lipo HD", escreveu uma seguidora. "Não se comparem! Ela fez lipo, gente", disse mais uma. "Bru, só esqueceu de mencionar que além de muito treino e dieta, pra funcionar mesmo antes tem que lipar as gordurinhas que sobram", falou uma terceira.