Urach diz que quer bater recorde e fazer sexo com mais de 919 homens

Andressa Urach, 37, quer realizar um novo fetiche.

O que aconteceu

Na madrugada desta quinta-feira (21), a modelo usou o Instagram para contar que quer bater um recorde e fazer sexo com mais de 919 homens diferentes. A declaração dela veio junto com um post sobre a notícia de uma mulher da Polônia que bateu o recorde mundial do número de homens com quem ela transou.

A estrangeira foi para a cama com 919 homens. "Quero bater esse recorde", afirmou a atriz de conteúdo adulto, que virou assunto nos últimos dias por gravar conteúdo adulto com um cadeirante, homens com nanismo e depois, com oito homens no mesmo vídeo. Na ocasião, ela foi parar no hospital com uma dor pélvica.