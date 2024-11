Leão: Globo erra feio ao não chamar Roberta Miranda para especial sertanejo

Sei que essas meninas todas fazem parte de um movimento, e a emissora tinha o seu direito [de convidá-las], mas acho que, por questão moral mesmo, a Roberta Miranda tinha que estar presente com elas no palco. Ela foi a desbravadora, a rainha sertaneja, aquela que fez sucesso sozinha quando só tinham homens fazendo sucesso no sertanejo.

Se ela tivesse abandonado a carreira, aí tudo bem [eu entenderia a sua ausência no especial]. Mas a Roberta teve sucessos, e continua fazendo muito sucesso ainda. Foi ela quem viveu esses anos todos em que só os homens imperavam, era uma que vinha a público e arrasava. Então, de repente, esquecê-la nesse especial, eu acho uma falha imperdoável, um pecado, um erro da Globo.

Leão Lobo

Roberta Miranda, de 68 anos, é cantora, compositora e instrumentista, considerada uma das maiores representantes da música sertaneja. Nasceu em João Pessoa (PB) e iniciou a sua carreira compondo músicas para outros artistas, como Amado Batista e Matogrosso & Mathias.

A cantora teve hits de sucesso principalmente nas décadas de 80 e 90, como, por exemplo, "A Majestade, o Sabiá" (para ouvir a música, clique aqui). É tida como uma das pioneiras entre as mulheres no sertanejo — na época, o gênero era dominado apenas por homens.

