Jornal da Record dedica 3 minutos à morte do papa; na Globo, foi quase 1h

Com tempo de 1 minuto e 30 minutos, o repórter Raphael Sibilla ainda entrou ao vivo de Buenos Aires. Ele reportou como o país de origem do papa lidou com a perda do representante máximo no Vaticano.

Veja os destaques da cobertura no #JN da morte do Papa Francisco pic.twitter.com/JLvSQdWe8C -- Jornal Nacional (@jornalnacional) April 21, 2025

A segunda parte do Jornal Nacional investiu 15 minutos de material com políticos repercutindo a morte de Francisco. Com a repórter Zileide Silva, direto de Brasília, o telejornal mostrou declarações do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e nomes do Congresso Nacional lamentando a partida do pontífice.

O repórter Rodrigo Carvalho, direto de Londres, fez participação no jornal com declarações de personalidades políticas como Emmanuel Macron (presidente da França), Vladimir Putin (presidente da Rússia), Volodymyr Zelensky (presidente da Ucrânia), entre outros, comentando sobre o papa. O jornal encerrou o segundo bloco com um material de quatro minutos explicando quem são os sete nomes do Brasil que podem concorrer ao posto de papa no lugar de Francisco.

Na terceira e última parte, o Jornal Nacional veio com conteúdo de esporte, dando destaque para à ginasta Simone Biles em premiação de atleta do ano. Em seguida, porém, uma matéria de quase cinco minutos marcou a volta do tema do papa Francisco com suas viagens pelo mundo e as ações sociais em prol dos mais necessitados.

Além disso, uma reportagem especial contou, em detalhes, como foi a passagem de Francisco ao Brasil, em 2013, na Jornada Mundial da Juventude. Por mais 3 minutos, o jornalístico trouxe uma carta assinada pelo pontífice sobre como gostaria de ser velado e fez o encerramento com o tradicional minuto de silêncio.