Amigas: Globo se aproxima do sertanejo e revive projeto icônico dos anos 90

Globo manterá a cobertura de festivais. The Town, Lollapalooza e Circuito Sertanejo, além de uma programação especial, o Verão Musical, com as transmissões do Universo Spanta, Festival de Verão de Salvador e Planeta Atlântida estão confirmados na programação.

Som Brasil também segue na programação. A primeira edição confirmada é um especial sobre a dupla sertaneja dupla Jorge & Mateus.