Mania de Você hoje (21): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Rudá (Nicolas Prattes) e Viola (Gabz) vão finalmente se reencontrar. Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (21) em "Mania de Você".

O que vai acontecer

Luma diz a Mavi que não sabe o paradeiro de Rudá. Nahum repreende Mavi. Iarlei aceita o emprego de recepcionista que Hugo lhe oferece no resort. Leidi avisa que a mãe de Evelyn está para chegar. Rudá e Viola se reencontram.