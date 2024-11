Jornalista do Bom Dia SP tieta Junior Lima ao vivo: 'Quero uma foto'

Junior Lima, 40, deu entrevista à edição desta quinta-feira (21) do Bom Dia São Paulo (Globo) e foi tietado ao vivo pela apresentadora do programa, Cinthia Toledo, 39.

O que aconteceu

O cantor esteve no matutino para falar sobre sua nova turnê de shows, que se inicia na sexta (22) na capital paulista. A conversa se deu de forma remota, por videochamada.

Ao fim do bate-papo, Cinthia contou ser fã de longa data da extinta dupla Sandy & Junior e pediu uma foto com o ídolo. "Já estão pedindo para a gente encerrar que deu o nosso tempo, mas eu fui muitas vezes a shows de Sandy & Junior. Sou muito fã. Queria pedir uma foto. Dá para a gente fazer uma selfie?", quis saber ela. "Claro", topou Junior. "Já fiquei lá na porta [dos camarins, mas] nunca consegui tirar uma foto com ele. Não posso perder essa chance", comemorou a jornalista.