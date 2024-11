Albert critica biquíni fio-dental de Luana: 'Não tem como não olhar'

Em uma conversa com Gilsão, Babi e Vanessa, Albert voltou a criticar as roupas usadas por Luana Targino no confinamento de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Em uma brincadeira de podcast comandado por Gilsão, Albert avaliou o jogo de Luana e voltou a falar de sua vestimenta. A peoa, que é dona de uma marca que roupas de banho, costuma usar biquíni fio-dental no seu dia a dia no reality rural.

Ele pondera que fez uma brincadeira ridícula ao imitar as roupas de Luana e que se desculpou, mas mantém sua opinião. "Vejo que ela ainda continua passando em ambientes de um jeito cada vez mais ousado. Isso para mim, como pai de família, como homem, eu estou numa convivência. Acho que vocês também, quem é homem, porque as vezes tem muito espelho, não tem como não olhar, a verdade é essa. Você disfarça daqui, de lá. "