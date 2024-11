Sasha diz que é 'workaholic'; entenda o termo

Quem é workaholic pode ter um comprometimento da qualidade de vida. Entre os prejuízos do vício em trabalho estão o afastamento das pessoas queridas, desgaste físico, psicológico e emocional, angústia e até mesmo síndrome de abstinência quando não está trabalhando.

A especialista em comportamento humano Alessandra Canuto explica os sinais de quem é viciado em trabalhar. "[O workaholic] continua trabalhando em outros momentos do dia, quando já deveria estar cumprindo outras tarefas do cotidiano; seu único assunto com as pessoas é trabalho; perde o sono por questões profissionais; tem dificuldade recorrente em desconectar; muda de humor com frequência; ignora outras áreas da vida, como filhos, família, amigos, hobbies etc."

Em casos como o descrito por Alessandra, o ideal é procurar um especialista. "O que pode ajudar, a princípio, é fazer uma lista de atividades que possam proporcionar tanto prazer quanto trabalhar e inseri-las na rotina o quanto antes".

*Com matéria publicada em Universa em 28/11/2017