Busca por Maisa e química perfeita: os bastidores de 'Garota do Momento'

Natalia Grimberg, diretora artística do folhetim, conta para Splash que começou a pensar no elenco em abril deste ano e levou meses para fechar a escalação da trama. "Temos que pensar grande: o que vai engrandecer essa novela? O texto já é muito potente, então, quando você convida o Fábio, a Lilia e eles leem aqueles personagens, acrescenta muito. Misturar esses atores veteranos e os novos é um grande desafio. O público gosta de ver caras novas, mas também se sente prestigiado ao ver grandes talentos".

Duda foi a primeira a ser escalada, enquanto Maisa demorou mais por questões de agenda. Só depois de ter fechado o nome da antagonista que a equipe bateu o martelo e decidiu por Pedro Novaes, que já havia feito a oficina de atores e se destacado. "O universo sempre conspira. Sempre pensamos na Duda. Ela veio, leu o texto e deu tudo certo. A gente fez muitas oficinas, o Pedro estava nelas e queria muito. De imediato, ele e a Duda tiveram muita química, mas a gente precisava da outra ponta, da Bia. Eu sempre via a Maisa ali, mas falavam que era difícil".

A diretora não se deixou abater pela dificuldade de agenda e foi atrás de Maisa passando a se comunicar com o empresário da artista. "Trocamos mensagem, fizemos reunião. Ela também queria uma coisa nova... A personagem é deliciosa, uma vilãzinha mimada, uma antagonista. Ela vai ter uma curva quando souber que não é quem ela imagina, vai ter uma virada muito grande, uma curva excelente. A personagem começa de um jeito e termina de outro".

Quando chegou a Maisa, ornou tudo, era a ponta que faltava nesse triângulo com a Duda, sempre muito solícita com a gente, e o Pedro. Ele é um menino que tem um brilho no olho, ainda tem uma pureza. Ele está muito feliz. Ele sempre quis e isso me agrada muito. Natalia Grimberg

Possíveis críticas feitas por telespectadores no X (antigo Twitter) não atingem a diretora. A escolha por Pedro Novaes gerou comentários negativos antes da estreia, mas foi revertida a elogios após a estreia. "Nem tenho Twitter. Falem bem ou falem mal, eu não sei. Estou muito feliz e acredito muito nessa novela. Quero gente que esteja a fim, e ele está".