Tony Ramos faz participação como personagem real em 'Garota do Momento'

Tony Ramos vai fazer uma participação especial no capítulo de sábado (26) da novela "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

O ator vai aparecer em um capítulo de "Garota do Momento". Tony estará em uma cena comemorativa da trama, que faz parte do dia do aniversário de 60 anos da TV Globo, no próximo sábado.