Pedro Novaes rebate críticas por 'Garota do Momento': 'Coração em paz'

Nas telinhas

Pedro interpreta Beto, o mocinho que se apaixona por Beatriz (Duda Santos). É filho de Lígia (Palomma Duarte) e de Raimundo (Danton Mello), o dono de uma das maiores agências de publicidade do país no final da década de 1950. Beto nunca aceitou assumir uma vaga no negócio da família, ele prefere trabalhar como jornalista e repórter fotográfico, pois bate de frente com Raimundo e com o irmão Ronaldo (João Vitor Silva) na condução das campanhas de publicidade da agência. A única coisa que Raimundo aprova é o fato de Beto namorar Bia (Maisa), a filha de seu maior cliente, Juliano (Fabio Assunção). O problema é que Beto não é apaixonado pela moça e não vê a hora de desfazer o compromisso.

Beto e Pedro são parecidos? Ator garante que sim: "Beto tem um coração muito maneiro. Empresto muita coisa para ele. O Beto é um cara muito leal aos pensamentos dele, não afrouxa quando tem um ideal, não abre mão disso. Isso é uma coisa parecida comigo".

Ele usa a bagagem e experiência adquirida em outros trabalhos, como "Malhação: Toda Forma de Amar" (2019), para usar na vivência do personagem. "A gente amadurece no meio desse caminho. Criei muito mais bagagem de estudo, com uma visão muito mais apurada para melhorar no meu trabalho".

É um trabalho novo, a gente chega desnudado. Muitas vezes, eu leio [o roteiro] e falo: 'o que vou fazer aqui?'. Isso é lindo também, porque eu tenho universo infinito de coisas para fazer, sabe? A arte é muito sobre isso. Pedro Novaes

Novo crush

Pedro também coleciona elogios à aparência nas redes sociais, o que para ele é algo positivo. "Tento estar me mantendo saudável. Sempre fui um cara do esporte, foi um cara da do exercício. Esse carinho das pessoas... Ah, sei lá, vira um crush mesmo. É um carinho. Se é uma coisa positiva, é sempre válido, sabe?"