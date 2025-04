Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 22/4 a 3/5

Clarice sonda Maristela sobre a morte de Valéria. Basílio prova a autenticidade de seu casamento com Maristela. Celeste conta a Lígia sobre a gravidez. Zélia garante a Basílio que será sua inimiga. Clarice conta a Beatriz sobre Valéria. Beatriz pede que Basílio proteja Clarice dos Alencar. Anita confronta Edu sobre o estado de Celeste. Lígia se emociona quando Celeste a chama de mãe. Bia sofre com a rejeição de suas amigas e pede ajuda a Ronaldo. Basílio revela a Maristela que Juliano a está dopando.

Quarta-feira, 23 de abril

Basílio explica seu plano a Maristela. Lígia conversa com Raimundo sobre a gravidez de Celeste. Beto e Ronaldo apoiam Celeste. Basílio se muda para a mansão dos Alencar. Celeste afirma que se casará com Edu. Maristela confronta Juliano sobre tê-la dopado. Raimundo conversa com Alfredo sobre a situação de Celeste. Ronaldo orienta Bia sobre como pode se reaproximar de Celeste.

Quinta-feira, 24 de abril

Juliano desconfia de Clarice. Clarice mostra a Teresa suas telas de arte. Vera conversa com Celeste. Beto lamenta por Clarice não acreditar em sua história sobre Bia. Raimundo autoriza o casamento de Edu com Celeste. Juliano percebe rastros de tinta no sapato de Clarice. Sérgio sofre pelo afastamento de Jacira. Juliano confronta Teresa. Maristela e Basílio demitem Zélia. Bia tenta se reaproximar de Celeste e Eugênia. Maristela se apressa em marcar a data do casamento de Beto e Bia. Zélia e Juliano deduzem que Clarice voltou a pintar.

Sexta-feira, 25 de abril