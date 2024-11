Ela cresceu! Maisa estreia na Globo e detalha vida no Rio: 'Praia e pagode'

Não é como se eu estivesse fazendo novela sem parar desde que eu era criança. Nesses sete anos, fui para outros projetos no audiovisual, cinema e streaming. Voltar pra novela é reaprender a me comunicar dessa forma. Todo dia tem sido um aprendizado, e a rotina é bem puxada. A gente grava de segunda a sábado, mas tem sido uma jornada muito legal. Maisa

Atriz enxerga "Garota do Momento" como um recomeço e também como um presente por estar ao lado de amigos —na trama, as melhores amigas são Celeste (Debora Ozório) e Eugênia (Klara Castanho). "Agora, eu sou adulta, além de ser meu primeiro projeto na Globo. É um novo caminho para mim. Estou indo no meu tempo. E começar com essa família, com o meu núcleo, é tão maravilhoso. Começar com amigos que eu já tinha, como a Klarinha, é um presente".

Vida de carioca

Maisa saiu de São Paulo e se mudou para o Rio de Janeiro para gravar "Garota do Momento" nos Estúdios da Globo, na zona oeste da capital fluminense. A rotina mudou bastante, sejam pelas muitas horas de trabalho ou pelas novidades que a cidade maravilhosa proporciona. "Nasci em São Bernardo [na Grande SP], mas fui criada no interior do estado. Amo São Paulo, amo ser paulista, mas confesso que o Rio de Janeiro está me conquistando cada vez mais. O pessoal está morrendo de medo de eu não querer voltar para São Paulo".

Se Maisa vai continuar no Rio de Janeiro após o término da novela, ela ainda não sabe. O que pode falar agora é o que tem gostado de presenciar como "carioca". "Preciso pontuar a receptividade da galera, o carioca é simpático, disponível, dá bom dia, conversa com as pessoas. Me senti próxima da galera".