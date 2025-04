Teresa vira alvo do vilão mais terrível de 'Garota do Momento'

No capítulo de quinta-feira (24), da novela "Garota do Momento" (Globo), Juliano desconfia de Clarice. Clarice mostra a Teresa suas telas de arte.

Vera conversa com Celeste. Beto lamenta por Clarice não acreditar em sua história sobre Bia. Raimundo autoriza o casamento de Edu com Celeste. Juliano percebe rastros de tinta no sapato de Clarice. Sérgio sofre pelo afastamento de Jacira.

Juliano confronta Teresa. Maristela e Basílio demitem Zélia. Bia tenta se reaproximar de Celeste e Eugênia.