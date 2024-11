Cinco filmes impactantes para repensar racismo no Dia da Consciência Negra

"Infiltrado na Klan"

Um policial consegue entrar na organização Ku Klux Klan para ter acesso aos bastidores do grupo racista responsável por diversos crimes contra negros, imigrantes e homossexuais. O mais curioso é que o filme é baseado em fatos reais, que constam no livro de memórias de Ron Stallworth. O policial, que é negro, se comunicava com a milícia por meio de cartas e telefonemas e enviava um homem branco aos encontros presenciais. O filme de 2018 conta com a direção de Spike Lee. Disponível no Globoplay (Telecine) e por aluguel no Prime Video.

"Django Livre"

Tarantino manda um recado por meio de um enredo que mistura aventura e sarcasmo. Leonardo DiCaprio vive um fazendeiro que se orgulha de tratar os negros de forma cruel. Django, vivido por Jamie Foxx, por sua vez, é um ex-escravo que procura libertar outras vítimas, inclusive sua esposa. Samuel L. Jackson integra o elenco como um escravo de confiança do fazendeiro. O desafio entre ganhar a independência ou ser solidário é apresentado como pré-requisito para a sobrevivência. Disponível na Netflix. No Prime Video, por aluguel.

"Cidade de Deus"

Um dos filmes mais reconhecidos no Brasil sobre o tema, revisita o universo de violência em uma favela do Rio de Janeiro. Os caminhos de suas crianças são o norte da história que, depois, encontram caminhos diferentes. Um se torna fotógrafo e outro chefe do tráfico. O dia a dia da favela ganha forma por meio das lentes da câmera de Buscapé. Disponível no Globoplay, Netflix e Max.