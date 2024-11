Jojo Todynho ironiza cancelamento e fim de contratos: 'Muita mentira'

Jojo Todynho falou sobre as críticas que tem sofrido nas redes sociais e cancelamentos de contratos publicitários.

O que aconteceu

A artista afirmou que seu contrato com a Knorr foi encerrado por outros motivos. "Tem muita mentira, porque as pessoas não têm o que falar de mim. Tem grupos para isso, 'vamos destruir a Nescau'. Meu contrato acabou em setembro e não foi renovado, muito antes disso", disse em entrevista ao Leo Dias.

Jojo ainda disse que dorme tranquila, mesmo com os ataques nas redes. "Por isso eu vivo minha vida correta. Deixa eles darem like. Não me importo. Durmo em paz!".