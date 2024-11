Jojo Todynho nega que teve contrato cancelado com marca após polêmicas

Jojo Todynho, 27, negou que seu contrato com a marca de temperos Knorr foi cancelado devido aos seus posicionamentos nas redes sociais.

O que aconteceu

Todynho se manifestou sobre a notícia de que a Knorr teria rompido parceria e a tirado do posto de garota-propaganda da marca. Nos stories de seu perfil no Instagram, a funkeira afirmou se tratar de uma fake news e destacou que, na realidade, o contrato assinado com a empresa acabou em setembro de 2024, mas não foi renovado.