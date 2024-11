Diddy tenta 'chantagear vítimas e testemunhas' da prisão, diz promotoria

Os promotores usaram uma ligação do rapper com seu filho como exemplo de que ele deseja abordar as vítimas. "[A ligação] fornece a clara conclusão de que o objetivo do réu é chantagear vítimas e testemunhas ou para ter o silêncio, ou para dar um depoimento que ajude sua defesa", pontuou o documento.

A Promotoria ainda acusa Diddy de tentar moldar a opinião pública pelas redes sociais. Eles citaram o exemplo de um vídeo publicado no perfil do artista em outubro. Na filmagem, o filho dele aparece cantando "parabéns" pelo telefone no aniversário do pai.

Da prisão, Diddy estaria "monitorando as estatísticas" e o "engajamento do público". A petição afirma que o rapper discutiu abertamente com a sua família qual o efeito que as imagens deveriam ter nos membros do júri do seu caso.