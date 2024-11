Chico: Fernando é forçado e não diverte o público de A Fazenda

Quer dizer, esse do fantoche eu confesso que gostei porque me surpreendeu. Mas é aquela coisa de que as pessoas não tão rindo com você. Elas tão rindo de você. Não é porque o cara vai lá, promete, promete, promete. E aí diz que o Sacha vai bater o sino por causa de uma meia com olho. Hein? Chico Barney

Na sequência, a comentarista Bárbara Saryne discordou da opinião de Chico Barney. "Ele entregou sim. Ele entregou tudo, só que acho que não deu tudo o que ele queria. Ele pensou que ele ia lacrar, que ele ia sair e todo mundo ia estar aplaudindo, sabe? As pessoas iam digitando com os pés, porque ele estou usando as mãos para aplaudir. Mas, na verdade, estava todo mundo rindo da cara dele. Ele virou uma piada, né?"

VEJA: Fernando se descontrola e avança pra cima de Sacha #AFazenda



pic.twitter.com/pSYQwQ7h6E -- Dantas (@Dantinhas) November 18, 2024

Como foi a briga entre Fernando e Sacha

Após Sacha se intrometer na dinâmica, os dois peões trocaram gritos e ofensas cara a cara. "Cala a sua boca, seu m*rda! Você grita com mulher, vem gritar comigo também, seu b*sta", disparou para o ator enquanto se aproximava.