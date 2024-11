'Alma Gêmea': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 18 a 22/11

Cristina fala para Ivan que vai conseguir mais veneno e obrigar Serena a tomar. Alexandra diz a Serena que ela talvez precise morrer por Rafael. Serena garante a Alexandra que não tem medo. Rafael deduz que Ivan deve saber onde Débora comprou o preparado e pede ajuda a Zulmira. Hélio explica para Olívia que Vitório se afastou dela para impedir que Raul ganhasse o processo. Rafael pede que Zulmira convença Ivan a contar onde Débora conseguiu o veneno. Rafael leva Serena para fazer os exames. Zulmira concorda em ajudar Rafael. Mirna sofre com o excesso de trabalho doméstico. Alaor incentiva Gumercindo a namorar Nina. Olívia procura Judith. Zulmira pergunta se Ivan ajudou na compra do veneno. Hélio diz a Raul que há uma diferença no livro-caixa. Kátia descansa, e Mirna fica chateada. Alaor pede a Mirna que faça um bolo de milho. Mirna, cansada de trabalhar, expulsa Alaor. Judith diz a Olívia que não está namorando Vitório. Olívia pensa que Vitório mentiu porque estava querendo se livrar dela. José Aristides diz a Bernardo que chegou a hora dele partir. Ivan garante a Zulmira que não sabe de nada. Roberval convida Hélio e Sabina para morarem em seu apartamento depois que ele for para a fazenda. Hélio pergunta a Dalila se ela sabe se Raul rouba Rafael. Cristina decide acusar José Aristides de ter entregado o veneno a Rafael. O médico que examinou Serena conversa com Rafael. Rafael exige que o médico diga o que Serena tem e se preocupa com a gravidade da doença. Dalila garante a Hélio que não sabe de nada. Roberval percebe que ela está mentindo e exige que fale a verdade. Kátia sobrecarrega Mirna com serviço. Filó se interessa por Bernardo. Clarice defende Sabina. O médico explica a Rafael que Serena tem um problema de nascença no coração e que não pode ter emoções fortes, pois isso poderá ser fatal.

Terça-feira, 19 de novembro

Serena garante a Rafael que só irá embora quando tiver cumprido sua missão, que ainda não sabe qual é. Cristina exige que o delegado interrogue José Aristides, e acusa-o de ter fornecido o veneno que matou sua mãe. Ciro segue Cristina. Rafael pede para falar com Julian. Alexandra pede a Nair para levá-la ao médico. Dalila confessa para Roberval que ajudou Raul a preparar uma armadilha para Abílio, e explica que tem medo de ser presa se confessar. Olívia fala para Vitório que vai se casar com um homem muito rico e pede que ele a ajude a preparar um jantar de noivado. Olívia diz a Mirella que vai fazer Vitório se arrastar a seus pés. Generosa descobre que sumiu dinheiro de sua bolsa quando ela estava na pensão. Hélio garante que vai descobrir quem é o ladrão. Raul pede que Terezinha derrube tinta no livro caixa da floricultura. O delegado diz a José Aristides que quer lhe fazer perguntas. Assustado, José Aristides foge. Rafael pergunta a Julian se há alguma maneira de curar Serena. José Aristides consegue fugir e se esconde na mata. Ivan sugere que Cristina esqueça sua vingança e fuja com ele. Cristina diz que só será feliz depois de ter se vingado de Serena. Roberval pede que Dalila conte a Rafael que Raul adulterou os livros para fazer com que Abílio fosse demitido. Cristina afirma para o delegado que José Aristides fugiu porque é culpado. Cristina planeja se vingar de Serena. Rafael diz a Felipe que buscou ajuda espiritual para cuidar de Serena. Vera confessa para Julian que está começando a gostar dele. Cristina se assusta ao ver sombras.

Quarta-feira, 20 de novembro

Cristina vê sombras, e Guto a atormenta. Rafael busca Serena no hospital. Bernardo procura Rafael. Adelaide e Agnes convidam Sabina e Hélio para morarem com elas até que possam se mudar para o apartamento de Roberval. Ciro insiste com Agnes que a ama. Serena volta para casa. Guto aconselha Cristina a se arrepender, mas ela se recusa. Vitório desabafa com Hélio. Olívia garante a Mirella que não sente mais nada por Vitório. Hélio conta para todos na pensão que vai guardar dinheiro no bule e coloca uma ratoeira lá dentro também. Bernardo conta para Rafael que José Aristides está sendo acusado pela morte de Débora. Roberval insiste para Dalila contar a verdade sobre os livros-caixa. O falecido tenta pegar o dinheiro de Hélio e prende a mão na ratoeira. Rafael explica para Serena que Cristina acusou José Aristides para atingi-la. Os moradores da pensão ouvem os gritos do falecido e descobrem que ele é o ladrão. Crispim chega tarde em casa após ter levado Bernardo para conversar com Rafael. Kátia acha que Crispim estava na farra e o proíbe de dormir com ela. Hélio exige que o falecido peça desculpas a Terê por tê-lo acusado. Serena garante a Rafael que nada acontecerá com ela, pois é inocente.

Quinta-feira, 21 de novembro