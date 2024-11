Viciados em sexo: 10 estrelas de Hollywood que tiveram problemas

Em 1993, o The Sun afirmou que Michael Douglas era viciado em sexo. A primeira reação do ator foi desmentir a informação, mas com o tempo acabou admitindo a sua condição: "Eu tinha um problema de vício em álcool. Instinto Selvagem havia acabado de ser lançado, e surgiu essa história do vício em sexo. Tornou-se uma nova doença. Ninguém tinha ouvido falar disso até então, mas ainda surge de vez em quando"

O ator precisou se internar algumas vezes em clínicas especializadas para combater seu vício em sexo. Em 2013, ele revelou que tinha câncer de garganta, doença que atribuiu ao seu "hábito de praticar sexo oral".

Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith Imagem: P. Lehman/Future Publishing via Getty Images

Jada Pinkett Smith revelou em 2019, em seu programa familiar Red Table Talk, que foi viciada em pornografia. "Era pouco saudável o que eu fazia. Tinha uma relação com a pornografia que não me fazia bem. Cheguei a consumi-la cinco vezes por dia"

Antes do seu casamento com Will Smith, Jada admitiu que usava drogas e tinha relações sexuais compulsivas. "Queria praticar a abstinência, mas isso me levou a estabelecer uma relação pouco saudável com o que eu assistia. Sentia-me vazia"