'Todos buscam reconhecimento': João Vicente diz que usa web para biscoitar

O ator João Vicente de Castro vai estrelar produção inédita para o Instagram do Porta dos Fundos, a série "Pensamentos Intrusivos". Como sugere o nome, o projeto explora o fluxo de consciência de um homem lidando com pensamentos intrusivos em sua rotina, trazendo abordagem sensível e criativa.

Pensamentos incontroláveis

Criada por João Vicente e Barbara Duvivier, a série tem direção de Joana Jabace, de "Segunda Chamada", e participações especiais de Caio Blat, Felipe Camargo e Bella Carneiro. O nome veio a partir de uma ideia de Gregorio Duvivier. A previsão de estreia é para o primeiro semestre de 2025.