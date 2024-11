No Faro, Gizelly confirma que usou lesão no ombro como 'arma' contra Sacha

Gizelly foi a oitava eliminada de "A Fazenda 16" (Record), como a quarta peoa mais rejeitada da edição. Ela gravou sua participação na "Hora do Faro" para refletir sobre sua passagem no reality, além de distribuir elogios e críticas aos participantes do programa. Chico Barney esteve lá e falou sobre os bastidores durante o Central Splash desta sexta-feira (15).

Antes de distribuir as plaquinhas e do início da gravação, Gizelly protagonizou um momento emotivo nos bastidores do "Hora do Faro". Ela apareceu chorando e precisou receber um consolo de Rodrigo Faro. "Eu não acredito muito no choro dela", disse Dantinhas, convidado do Central. "Ela não me convence", afirmou.