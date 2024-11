Gizelly reage à defesa de Renato Goés sobre Sacha: 'Diz eles, né'

Gizelly respondeu. "Não, eles tão falando que é isso. O cara vem pra cá com um outfit desse nível e fala que é pobre? Ele tem apartamento em Ipanema, Lucas."

Renato Góes respondeu a uma publicação no X, antigo Twitter, que reproduzia uma crítica de Flor à Sacha na Fazenda. Na fala para o grupinho, Flor disse que Sacha "só usa roupas de grife" e fica se "vitimizando".

Góes, por sua vez, respondeu à publicação dizendo que Sacha ganhou as roupas que veste no reality show. "Ele ganhou algumas roupas de uma marca do Rio em parceria com nosso amigo Felipe Roque. Todas as outras são minhas, inclusive os calçados."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gizelly?

