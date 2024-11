Desistências e agressão: A Fazenda 16 completa 2 meses; relembre polêmicas

A Fazenda 16 (Record) acaba de completar dois meses em exibição, e já soma uma série de episódios polêmicos. Relembre o que aconteceu no reality até então:

Subida do Paiol

A Fazenda 16 começou com 20 peões na casa e 8 no Paiol. Dos 8, subiram para a sede: Albert Bressan, Cauê Fantin, Gizelly Bicalho e Vivi Fernandez —que foi a primeira eliminada do reality.

Formação reformulações de grupos

O reality começou com uma divisão clara: o grupão e o grupinho.