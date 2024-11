Gizelly chora ao ver falas de Raquel sobre amizade: 'Como eu fui burra'

Na Cabine de Descompressão com Lucas Selfie, que acontece com o eliminado da roça de A Fazenda (Record), o apresentador mostrou os comentários de Raquel Brito sobre a amizade com Gizelly dentro o reality rural.

O que aconteceu

Gizelly explica que aliou ao Grupão ao subir do Paiol por "amor à Larissa e à Dra. Raquel". Ela conta que adorou a personalidade da irmã de Davi Brito, vencedor do BBB 24, ao ver sua sinceridade nas redes sociais. "Eu via a Raquel sendo ela. E nesse mundo de internet, a gente vê a galera sendo falsa para caramba. (...)Fiquei apaixonada pela ingenuidade dela." A advogada afirma que deseja continuar com a amizade fora da casa, pois foi sincera.

Então, Selfie mostra uma entrevista com a influenciadora, em que ele a questiona se via Gizelly tendo interesse na aproximação, e Raquel responde: "Eu sentia, um pouco. Ela tentar se aproximar meio que... Eu gosto muito dela, mas eu sentia uma aproximação puxando para o lado dela. Eu sentia isso, eu tenho uma visão ampla de tudo."