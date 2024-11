Christian Malheiros é anunciado no elenco de 'Assalto à Brasileira'

Christian Malheiros foi anunciado no elenco principal de "Assalto à Brasileira", filme brasileiro inspirado na história real e surpreendente de um dos roubos mais conhecidos da história do país. A informação é exclusiva de Splash.

O ator, conhecido por "Sintonia" e "Os Sete Prisioneiros", viverá Moreno, um dos assaltantes. Com direção de José Eduardo Belmonte ("Uma Família Feliz") e roteiro assinado por L.G. Bayão ("Aumenta que é Rock and Roll"), o longa é baseado no livro homônimo do jornalista Domingos Pellegrini.

Murilo Benício também está confirmado em "Assalto à Brasileira". Ele interpreta Paulo, um repórter recém-desempregado que vai ao banco sacar sua rescisão quando é surpreendido por um grupo de assaltantes.