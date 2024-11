A Fazenda: Peões duvidam de machucado de Gizelly no ombro: 'Papelão'

Nos últimos dias, Gizelly Bicalho se queixou de dores no ombro, usou medicações e até improvisou uma tipoia. Porém, ao pedir votos no ao vivo para continuar na disputa, a roceira movimentou os braços, o que gerou desconfiança dos colegas de confinamento de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Após o pedido de votos das roceiras, diferentes peões questionaram o machucado de Gizelly no ombro. Na área externa, Gui, Yuri e Sacha comentaram a postura da peoa. "É papelão por cima de papelão. Ontem tava falando 'tô com meu ombro machucado, não consegui pegar um lixo. Ele [Sacha] nem me ajudou no lixo, foi lá e duvidou de mim'."

"Chegou na hora", diz Sacha e imita os trejeitos de Gizelly ao pedir votos.