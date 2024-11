Flora, Gizelly e Vanessa estão na oitava roça de A Fazenda 16

A oitava roça de A Fazenda 16 (Record) está oficialmente formada. Com a coroação de Luana como nova fazendeira, Flora, Gizelly e Vanessa disputam a permanência no jogo. A menos votada dará adeus a Itapecerica da Serra no programa ao vivo de quinta-feira (14). Vote na enquete UOL:

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 8ª roça? Flora Antonio Chahestian/Record Gizelly Antonio Chahestian/Record Vanessa Antonio Chahestian/Record

Confira como a oitava roça do programa foi formada: