Sacha indicou Gizelly para a oitava roça da A Fazenda

Sacha continuou. "Meu maior sonho é aposentar minha mãe dando uma vida confortável a ela. Ela chamou minha mãe de lixo. Aqui no reality é o lugar de gente com coração bom e limpo. E o oposto de tudo isso é ela. Então o lugar dela é la fora."

Ao sentar no primeiro banquinho, Gizelly respondeu. "Já esperava o voto, vim preparada para isso. Sobre o lixo, eu disse para a mãe dele tirar o lixo dele, mas como ele não entendeu isso."

Então quero pedir desculpas para ele e para a mãe dele caso tenham entendido errado. Não falei para jogar ela no lixo.

Depois, Gizelly justificou a dor que estava sentindo no ombro. "Ele saiu do lugar depois que tirei uma foto com Gilsão na academia. Fui atendida pela equipe médica e eles indicaram que eu não deveria pegar peso. Pedi para o Sacha me ajudar e ele não quis."

Ele quis prejudicar minha integridade física. Ele é maldoso e desumano.