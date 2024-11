Perline: 'Flora corre para gigantes do samba, mas será o suficiente?'

Faltando poucas horas para a formação de uma nova roça em "A Fazenda 16" (Record), o nome de Flora é um dos cotados para participar da disputa pela permanência no jogo. No Central Splash desta terça-feira (12), a possibilidade da presença da filha de Arlindo Cruz na berlinda foi um dos temas.

Gabriel Perline, colunista convidado do programa, afirmou que Flora buscou apoio de famosos antes de entrar na casa. Para ele, a participante chegou a ressaltar para os oponentes no início do programa sobre isso, para se manter "protegida".