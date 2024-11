Fernando diz que chegou ao limite com peoas: 'Não vou me queimar por elas'

Fernando expôs seu jogo nesta terça-feira (12) e falou em mudar sua opinião sobre algumas de suas aliadas na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na piscina, Fernando disse para Gilson que não defenderia mais Flora e Gizelly —e "tanto faz" se fossem eliminadas. "Cheguei no limite já. Pra mim, entraram numa zona bem neutra, mais de amizade do que de jogo".