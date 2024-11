Peões traçam plano para 'frear' Sacha: 'Vai dar 10 passos pra trás'

Sidney disse que eles deveriam continuar mirando no G4 até um deles ser eliminado. "Se a mira do fogo continuar neles, uma hora isso pode ser bem sucedido. Se a gente for ficar desviando tiro, a gente além de estar assumindo que enfraqueceu, a gente está permitindo que eles ganhem tempo."

Sidney ponderou os possíveis cenários de roça e disse que tudo dependeria do poder do lampião nas mãos de Albert. "Vamos ver de qual lado ele de fato está", disse.

Os peões ainda falaram sobre Luana, e disseram que a peoa está "procurando embates" para se destacar no reality. "Ela não tem embate. No dia que eu falei que eu falei que o prêmio era do Zé ou do Sacha, ela cresceu: 'não' (…) Ela cresceu, pirou. Porque ela tá sem protagonismo", disse Gizelly.

"Ali ninguém é amigo de ninguém. O único que eu acho que é amigo mesmo é Yuri", acrescentou Babi.

0:00 / 0:00