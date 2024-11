Peoa critica Sacha por negar ajuda: 'Pior peão que já passou pela Fazenda'

Babi disse que Sacha era capaz de "muito pior". "Ele é o pior participante que já passou na história da Fazenda, gente. Esse negócio de que o Albert fica esse enjoamento de zona neutra, isso aqui é zona neutra", afirmou Gizelly.

Enquanto isso, Sacha criticava Gizelly para seus aliados e duvidada da condição da peoa. "Isso pra mim é cena, Flor. Isso pra mim é ceninha dela, pra se fazer de coitada na hora da Roça. É isso que ela tá fazendo", disse. "Não tem força pra tirar o leite, mas tem força pra se pendurar em ferro, pra fazer 1 hora de cardio, de academia."

Flor concordou. "É, mas se pendurou lá nos ferros né", disse. "Ontem ela pegou bastante peso com o braço. Fez perna e braço."

Mais tarde, Sacha voltou a questionar a peoa para seus aliados e disse que perguntaria à produção sobre o ocorrido. "A Flor falou que ela disse que foi recomendação médica e não vai poder fazer o lixo. Eu vou lá no closet perguntar se isso é verdade ou não."

Gui e Flor apoiaram. "Recomendação médica? Aí pra treinar pode?", questionou Yuri.

Na casa da árvore, peões criticaram a atitude de Sacha. "Essas coisas me deixam tão com estômago embrulhado gente, me deixam tão mal, me deixa tão acabada", disse Babi. "Dá um mal estar horrível, uma energia muito braba", concordou Sidney.