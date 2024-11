Deixaram saudades: relembre oito atores de 'Cabocla' que já morreram

Edyr de Castro

Atriz e também cantora —fez parte do grupo As Frenéticas—, interpretou Maria em "Cabocla". Diagnosticada com Alzheimer, ela viveu seus últimos anos de vida no Retiro dos Artista. Edyr de Castro morreu aos 72 anos, em 2019, e a causa do óbito foi "falência múltipla dos órgãos".

Edyr de Castro e Cosme dos Santos em 'Cabocla' Imagem: Divulgação/Globo

Henrique César

Henrique César é o Delegado André da novela atualmente reexibida na Globo. Ele fez dezenas de trabalhos na emissora, sendo "Babilônia" (2015) o último deles. O veterano morreu aos 85 anos, vítima de câncer, em 2018.