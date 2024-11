Cristina termina 'Alma Gêmea' toda queimada e ao lado de Débora; relembre

Qual será o final de Cristina em "Alma Gêmea" (Globo)? A personagem de Flávia Alessandra acaba de perder a mãe envenenada com o próprio veneno que preparou. Em breve, a megera vai vivenciar o verdadeiro inferno.

Cristina morre em 'Alma Gêmea'?

No final de "Alma Gêmea", Cristina enlouquece de vez e sequestra Serena (Priscila Fantin). Rafael (Eduardo Moscovis) luta para salvar a amada, entra na frente de Serena quando Cristina atira e acaba baleado pela vilã.