Armie Hammer ganha vasectomia da mãe após polêmica de canibalismo

Armie Hammer recebeu um presente inusitado de sua mãe em seu aniversário de 38 anos.

O que aconteceu

A mãe do ator, Dru Hammer, presenteou o filho com uma vasectomia. "Eu chamei o Armie e disse: 'Armie, o que você quer de aniversário esse ano?'. Ele disse: 'Eu não sei, talvez dinheiro'. E eu estava tipo: 'Acho que eu vou te dar uma vasectomia'", contou ela no podcast The Armie HammerTime.

O artista falou sobre o procedimento e contou que o médico insistiu em saber se ele estava certo em sua decisão. "Ele estava tipo: 'Você tem certeza que você quer fazer isso?'. Eu disse: 'Eu tenho dois filhos lindos. Eu não quero mais crianças. Eu estou bem", afirmou ele nesta segunda-feira (11).