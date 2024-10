Navalha, canibalismo e crise financeira: o que se sabe do caso Armie Hammer

Ex-namorada foi marcada com navalha. O ator já admitiu publicamente ter marcado uma ex-namorada com uma navalha, mas disse que foi resultado de atos consensuais.

Mulheres denunciaram abuso psicológico e estupro. Prints de conversas sugeriam fantasias extremas, e outras mulheres acusaram o ator de abuso psicológico e de colocá-las em situações perigosas. Em 2017, uma mulher alegou ter sido estuprada por Hammer, mas, em 2023, a polícia de Los Angeles concluiu que não havia provas suficientes para formalizar uma acusação.

Hammer perdeu papéis importantes. Na época, o ator estava escalado para viver o produtor Al Ruddy na série "The Offer" sobre os bastidores de "O Poderoso Chefão" (1972), mas foi dispensado. Miles Teller assumiu seu lugar. Hammer também perdeu o papel em "Casamento Armado" (2022), sendo substituído por Josh Duhamel.

'É hilário'

Em 2023, o ator negou as denúncias e até mesmo debochou delas, afirmando que são absurdas. "Tinha vontade de rebater, sair e gritar: 'Isso é loucura! O que é isso que todos estão dizendo?' Agora posso olhar para tudo isso, com um certo distanciamento, e pensar: é hilário! Me chamaram de canibal e todo mundo acreditou! 'É aquele cara que comeu pessoas'. Foi bizarro", declarou em entrevista ao podcast Painful Lessons, de Tyler Ramsey.

Hammer disse ter sofrido com o impacto das acusações. "Foram 3 anos e meio de lições dolorosas, de conhecimento e foi muito difícil. No começo aprendi a aceitar e lidar com o que estava acontecendo. Parecia que eu estava em um furacão. Foi horrível, não desejaria ao meu pior inimigo", falou ao podcast.