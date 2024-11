Zezé di Camargo e Graciele Lacerda visitam apartamento de R$ 4,5 milhões

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda visitaram o apartamento avaliado em R$ 4,5 milhões que compraram em Vila Velha, no Espírito Santo.

O que aconteceu

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda visitaram as obras do apartamento que compraram em Vila Velha. Segundo a influenciadora, o planejamento é morar lá após o nascimento de Clara, primeira filha do casal. "Vou querer morar aqui. Qualidade de vida para Clarinha", disse Lacerda, em postagem nos stories do Instagram.

O apartamento foi comprado em 2022 por R$ 4,5 milhões e está na fase final das obras. O Espírito Santo é a terra natal de Graciele.