Rock the Mountain: Anitta faz de novo show um marco estético e técnico

O primeiro "Boa noite, Brasil" vem só aos 40 minutos, seguido de uma fala onde ela recomenda a bebida que lançou em parceria com uma grande marca (vamos torcer para que não vingue essa ideia de fazer publi no meio do show).

Anitta apresenta o show 'Funk Generation' no Rock the Mountain 2024 Imagem: Agnews

Entram faixas do último álbum, como "Grip", "Savage Funk" e "Lose Ya Breath", e hits mais antigos em arranjos diferentes, como "Vai Malandra", "Bang" e "Sua Cara" (lançada com Pabllo Vittar e Major Lazer). Os graves reverberam em uma equalização limpa e potente.

É uma sequência que impressiona tanto pelo impacto visual e sonoro como pela grandeza da produção, coisa que esse show precisa ser para chamar a atenção na terra de Beyoncé e Madonna. Esse baile funk pirotécnico, onde há muito espaço para músicas cantadas em inglês e trechos rítmicos instrumentais que destacam as coreografias, compõe a primeira hora do show.

Anitta canta na noite de domingo (10), no Rock the Mountain 2024 Imagem: Jorge Porci/Divulgação

O segundo ato do show troca a avalanche nos sentidos por uma conexão mais direta com o público, que responde à altura. Saem as gaiolas e desce um tecido vermelho para Anitta cantar músicas como a colaboração recente com The Weeknd, "São Paulo", "Envolver" e "Pilantra", música de Jão em que Anitta gravou um feat.