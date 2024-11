Chico: Repescagem em A Fazenda seria desnecessária neste momento

Eu acho que tem esse risco, mas eu faria a repetição, só se ficasse intragável o programa nessas próximas semanas. Não parece que vai ser o caso. A gente estava brincando aqui dizendo que não aconteceu nada. Não é verdade. A Fazenda está como ela costuma ser. O pessoal na internet está discutindo [o projeto sobre] o fim da escala 6x1. Mas lá na fazenda é 3x4, o pessoal [no programa] trabalha terça, quarta e quinta e o resto é difícil, é raro ter muita briga.

Chico Barney ao levantar a discussão sobre a repescagem

O jornalista Luigi Civalli, do site O Fuxico, não vê a necessidade de trazer de volta uma pessoa já eliminada, e com informações privilegiadas. "Assim, de verdade, eu não vejo uma necessidade agora, de verdade. Lógico, eu não sei o que a Record vai fazer, porque foi uma saída por orientação médica e duas desistências. Isso com certeza não tava no cronograma ali do [diretor] Rodrigo Carelli", destacou.

Tem que ver o que vai ser feito. Uma semana que não tenha roça, talvez. Mas uma repescagem, trazer alguém, eu de verdade, trazer o Zé Love, eu acho que não acrescentaria nada ao jogo.

Luigi Civalli

