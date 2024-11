Sexo, corpo e poder: Angélica abre portas de mansão para debater com homens

A partir deste domingo (10), Angélica abre as portas da própria casa para receber personalidades masculinas para debater temas raramente abordados por homens. O programa 50 & Uns será disponibilizado de uma vez só no Globoplay, terá exibição resumida a cada domingo no Fantástico e exibição completa no GNT, todas as terças-feiras, às 22h45.

Na sala de casa

Xamã, Ney Matogrosso, Paulo Vieira, Fábio Porchat, Carmo Dalla Vecchia, Jonathan Azevedo, Flavio Dino, Whindersson Nunes, Luciano Huck, Tony Ramos, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Gil do Vigor, Antônio Fagundes e Lázaro Ramos são os convidados. Programa nasce após exibição do 50 & Tanto, no qual Angélica destrinchou o universo feminino em papos com amigas.

Convidados conversam sobre sexo, corpo, família, poder e vida, criando pontes entre os universos masculino e feminino. No final de cada episódio, uma mulher se junta a eles: