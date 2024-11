Alexandre Nero mostra detalhes de sua casa no Rio de Janeiro

Alexandre Nero e sua esposa, Karen Brusttolin, abriram as portas do imóvel onde moram na capital carioca.

O que aconteceu

O ator publicou um vídeo onde aparece exibindo detalhes do seu cantinho. "Sejam bem-vindos ao nosso lar.", disse ele no clipe produzido pela revista Casa e Jardim.

O casal revelou que a ideia era ter 'uma casa de campo no meio da cidade'. O imóvel fica localizado no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.